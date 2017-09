Die Preisträger: Hans-Joachim Flatau (von links), Rolf Zikowsky sowie Heinz Gehrke und Knut Werner vom Museumsverein.© privat

| Thomas Tschörner

Seelze

Stadt ehrt Flatau, Museumsverein und Zikowsky

Mit dem Stadtpreis "Seelzer Dialog" sind am Dienstagabend Hans-Joachim Flatau, Rolf Zikowsky sowie der Museumsverein Seelze ausgezeichnet worden. Der Preis wurde bereits zum vierten Mal vergeben. In diesem Jahr wurde für die Verleihung erstmals eine Dankeschön-Feier für ehrenamtlich Tätige organisiert, an der rund 185 Seelzer teilnahmen.