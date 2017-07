In der evangelischen Kirche St. Michael am Rosenweg sollen 38 zusätzliche Betreuungsplätze entstehen.© Sandra Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Stadtkirchenverband übernimmt die Trägerschaft

Gestiegener Bedarf an Betreuungsplätzen ist der Grund, weswegen die Stadt Seelze daran gearbeitet hat, in der ehemals städtischen Kindertagesstätte am Rosenweg zusätzliche Plätze zu schaffen. Mit der evangelischen Kirche hat die Stadt dafür einen Träger gefunden.