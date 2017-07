Pastor Andreas Hausfeld gestaltet den zweiten Teil des Sommergottesdienstes.© Sandra Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Pastor Hausfeld testet das Gemeindewissen

Wer am Sonntag in Seelze einen Gottesdienst besuchen wollte, musste nach Letter fahren. Dort gestaltete Hausherr Pastor Andreas Hausfeld in St. Michael den zweiten Teil der Sommerkirche. In den anderen teilnehmenden Gemeinden blieben aus diesem Grund die Kirchtüren am Sonntag geschlossen.