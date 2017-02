Brandursache unklar: Das Sofa ist in dem Wohnhaus in Flammen aufgegangen.© privat

Sofa brennt: 61-Jährige wird verletzt

In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Eichenweg hat am Sonntag ein Sofa in Flammen gestanden. Die 61-jährige Bewohnerin wurde nach Angaben der Polizeidirektion Hannover mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.