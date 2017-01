Rauchwarnmelder können Leben retten.© Symbolbild (Archiv)

Seelze

Essen brennt: Frau hört Rauchmelder nicht

Essen hat eine 78-jährige Bewohnerin am Freitag gegen 12.40 Uhr in der Straße Im Bauverein in Letter anbrennen lassen. Den Rauchmelder überhörte die Seniorin. Ein Nachbar alarmierte deshalb die Feuerwehr. Die 78-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.