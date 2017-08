"Bewegung bis ins Alter"ist ihre Leidenschaft. Betsy Flebbe (von links), Helga Erzfeld, Siegrid Burchard und Christina Wengler vor dem Veranstaltungsort, dem Gemeindehaus der Kapellengemeinde in Velber.© Patricia Chadde

Seelze

Tanzend in Bewegung bleiben

"Bewegung bis ins Alter" nennt sich das Tanz-Angebot vom DRK in Velber. Seit der Gründung vor 25 Jahren kommt es richtig gut an. Nach der Sommerpause wird es mit der "Fitness im Takt" weitergehen. Neueinsteiger sind in der Tanzgruppe immer willkommen.