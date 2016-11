Bunt angestrahlte Gebäude.© Thomas Tschörner

Seelze

Lichtermeer bietet bunte Unterhaltung

Bei der sechsten Runde des Seelzer Lichtermeeres hat am Freitag die Lichtkunst nicht mehr den Stellenwert wie in den Vorjahren gehabt. Dafür gab es mehr Musik und Kleinkunst - sowohl an vier zentralen Stellen in der Innenstadt als auch als sogenannte Walkacts.