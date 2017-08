Dieser aufwändig gefaltete Kragen ist bildschön und für Andreas Schulze ein gefundenes Motiv.© ANDREAS SCHULZE

Seelze

Obentraut bewegt Seelze bis heute

Bei einem eher unbedeutenden Scharmützel ist Michael Obentraut im Dreißigjährigen Krieg in Seelze ums Leben gekommen und war fast in Vergessenheit geraten. Seit 2008 ist der Reitergeneral als Marketingfigur, dargestellt von Rainer Künnecke, aber wieder präsent in der Stadt: Von Anfang an hat ihn Andreas Schulze mit der Kamera begleitet.