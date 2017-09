Christian Kielhorn ist jetzt Stadtbrandmeister

| Thomas Tschörner

Seelze

Christian Kielhorn ist am Mittwochabend offiziell zum Stadtbrandmeister ernannt worden. Er löst Jürgen Rosummek ab, der das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Weil Kielhorn zuvor stellvertretender Stadtbrandmeister und Ortsbrandmeister von Almhorst war, zog sein Wechsel an die Spitze des Kommandos weitere Ernennungen nach sich.

Seelze. Der Erste Stadtrat Karsten Balzer hat sich bei den beiden Entlassungen und den vier Ernennungen von den Lebensläufen der Feuerwehrleute beeindruckt gezeigt. "Das ist selten so lang bei den Mitarbeitern im Rathaus", sagte er. Grund dafür seien die vielen Lehrgänge und Fortbildungen, die die Angehörigen der Seelzer Feuerwehr absolvierten. "Dies wird alles ehrenamtlich in der Freizeit geleistet - das geht nur, wenn es auch Spaß macht."

So ist der Werdegang des ausgeschiedenen Stadtbrandmeisters Jürgen Rosummek gut zwei DIN-A 4-Seiten lang. In der Liste der diversen Lehrgänge wie unter anderem zum Truppführer, Maschinisten und Atemschutzgeräteträger sind auch ungewöhnlichere Ausbildungen wie zum Flugbeobachter zu finden. Elf Jahre war der 1963 geborene Lathwehrener Stadtbrandmeister. "Ich kann gar nicht genug Dankeschön sagen", verabschiedete Balzer den altgedienten Feuerwehrangehörigen, der 2011 mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausgezeichnet wurde. Für Rosummek rückt Christian Kielhorn an die Spitze des Seelzer Feuerwehrkommandos nach, der deshalb zuvor von seiner Aufgabe als Almhorsts Ortsbrandmeister entlassen wurde. Der promovierte Chemiker Kielhorn entschied sich für eine Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Nach diversen Stationen in Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland und im Referat Brandschutz des Innenminsteriums ist der derzeit bei der Berufsfeuerwehr Hannover als Brandoberrat Leiter der Einsatzleitstelle. In seiner Freizeit engagierte er sich in der Ortsfeuerwehr Almhorst. "Das zeigt das Besondere dieser Tätigkeit", sagte Balzer. Seit 2006 ist Kielhorn Ortsbrandmeister in Almhorst, 2012 übernahm der zusätzlich das Amt des stellvertretenden Stadtbrandmeisters. Zum neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister ernannte Balzer Michael Lorenz, der bereits Seelzes stellvertretender Ortsbrandmeister ist. Lorenze, 1960 in Letter geboren, verfügt ebenfalls über zahlreiche Ausbildungsgänge. In seinem Repertoire ist neben einem Strahlenschutz-Lehrgang auch ein Seminar über das Erden von Bahnanlagen und sogar eins zum Aufzugwärter.

In Almhorst rückt nun Jörg Wulf, bislang Stellvertreter, zum Ortsbrandmeister nach. Sein Vertreter ist Lars Volker. Alle Ernennungen und Entlassungen sind in Wahlen von den Feuerwehren in die Wege geleitet worden. Der Rat hatte für die Entscheidungen in seiner jüngsten Sitzung jeweils einstimmig grünes Licht gegeben.