"Die Kinder kamen direkt zu mir gelaufen": Lara Thiele (16) hat bei ihrem Praktikum Erzieher unterstützt.© Gerko Naumann

Seelze

Schüler berichten vom Praktikum

Zwei Wochen lang haben die Schüler des zehnten Jahrgangs des Georg-Büchner-Gymnasiums beim Betriebspraktikum praktische Berufserfahrungen gesammelt. Was sie in den Betrieben erlebt haben, stellten sie ihren Mitschülern am Donnerstagnachmittag auf selbst gebastelten Plakaten vor.