RoboCup-AG freut sich über großzügige Spenden

Seelze

Die RoboCup-AG des Georg-Büchner-Gymnasiums freut sich über den Besuch von mehreren Sponsoren, die alle an der erfolgreichen Arbeit der AG interessiert sind. Die insgesamt 40 Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft können mit dieser finanziellen Unterstützung weitere Arbeitsmaterialien anschaffen.

Letter. Die RoboCup AG des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) begrüßte am Dienstag mehrere Sponsoren im Technikraum. Bereits elf Mal konnte die AG an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, die weiteste Reise führte die Schüler nach Singapur.

Auch wenn es in diesem Jahr nicht mit der Weltmeisterschaft klappt, die Sponsoren bleiben den Schülern weiterhin treu. Seit 2010 unterstützt die Bürgerstiftung Seelze jährlich mit einem Betrag von 500 Euro die technikbegeisterten Jugendlichen. "Wir investieren in die Zukunft der Schüler, denn sie können ihre erworbenen, technischen Kenntnisse auch später im Beruf einsetzen", sagt Evelyn Werner, Vorsitzende der Bürgerstiftung.

Die Wohnungsgenossenschaft Letter unterstützt seit zehn Jahren die AG und freut sich darüber, dass mit ihrer Hilfe Materialkosten für neue und laufende Projekte ermöglicht werden. "Ich finde es toll, dass Schüler sich in ihrer Freizeit engagieren und technisches Interesse haben. Darin liegt unsere Zukunft", freut sich Ina Schäferling von der Genossenschaft. Auch Gerd Kalendruschat, von der Volksbank in Seelze freut sich darüber, wie am Gymnasium der Nachwuchs an die Technik herangeführt wird und unterstützt die Schüler gern.

Seit vier Wochen baut Jesko Vogt (14) an seinem Roboter. Noch zahlreiche AG-Stunden sind erforderlich, bis er den Ansprüchen einer WM-Qualifikation genügt. Die nächste WM wird in Kanada sein und ist das langfristige Ziel der Schüler. "Zu Hause arbeite ich nicht an meinem Roboter, hier in der Schule fühle ich mich damit sicherer", erklärt Jesko. Katharina Block (13) und Meret Schomburg (13) gehören zu den fünf weiblichen Teilnehmern der AG.

Das gespendete Geld soll in Neuanschaffungen fließen. Ein 3-D-Drucker kann dann in Zukunft die Arbeit der Schüler erleichtern, ebenso eine Kamera, mit der sich die Roboter zuverlässig steuern lassen. Bei diesen Investitionen haben die Schüler mit ihren Lehrern immer ihr Ziel, die nächste WM, im Blick.

Von Heike Baake