Die Polizei sucht Zeugen für ein riskantes Überholmanöver in Lathwehren, das zu einem Unfall führte.© Symbolbild

| Thomas Tschörner

Seelze

Riskantes Überholmanöver verursacht Unfall

Die Polizei Seelze sucht Zeugen für einen Unfall, der am Dienstag um 14.05 Uhr durch ein riskantes Überholmanöver verursacht worden war. Verletzt wurde niemand. Der Schaden von rund 600 Euro an zwei Fahrzeugen sei in Anbetracht der gefährlichen Situation fast belanglos, sagte ein Polizeisprecher