Reitergeneral Michael von Obentraut lädt zur Stadtführung mit dem Segway ein.© Baake

Seelze

Reitergeneral Obentraut eröffnet Segway-Saison

Bereits seit drei Jahren bietet die Stadt eine Segway-Tour, geführt von Reitergeneral Michael von Obentraut (Rainer Künnecke), an. Insgesamt neun Teilnehmer trafen sich am Sonnabend zum ersten Termin, um die Stadtteile Almhorst, Kirchwehren, Döteberg, Harenberg und Seelze Süd per Segway zu erkunden.