Die Polizei Seelze sucht den Unbekannten, der ein Auto mit einem Tritt beschädigt hat.© Thomas Tschörner

Seelze

Unbekannter tritt gegen haltendes Auto

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in Seelze gegen einen blauen VW Golf getreten, der auf der Hannoverschen Straße in Richtung Lohnde unterwegs war. Wie die Polize mitteilte, staute sich im Bereich der Fußgängerampel an der Kreuz-Apotheke der Verkehr. Die Fahrerin musste anhalten.