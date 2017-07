Die verletzte Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.© dpa (Symbolbild)

Seelze

Radfahrerin wird bei Sturz verletzt

Eine 54-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Elektro-Fahrrad gestürzt und hat dabei Verletzungen im Gesicht erlitten. Die Radfahrerin war gegen 16.35 Uhr auf der Harenberger Meile von Ahlem in Richtung Harenberg unterwegs. In Höhe der Siedlung Kollrothshöhe geschah der Unfall.