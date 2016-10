Der Förderkreis Schöneres Velber möchte den Propheten kaufen. © Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Konzert im Bibelgarten macht Kauf komplett

Seit fast genau einem Jahr thront die Skulptur "Der Prophet" nun schon im Bibelgarten in Velber. Ursprünglich war geplant, ihn dort für zwei Jahre als Leihgabe stehen zu lassen. Doch die Velberaner haben sich inzwischen so an den Anblick des Riesen gewöhnt, das sie ihn gerne kaufen wollen.