Seelze

Die Polizei sucht Zeugen nach drei Einbrüchen in Lohnde und Velber. Besonders erfolgreich waren Kriminellen aus ihrer Sicht nicht: Die gesamte Beute beträgt gerade mal eine Jacke. In zwei Fällen entwendeten die Täter nichts.

Lohnde/Velber. Die erste Tat spielte sich in der Nacht zu Mittwoch in Velber ab. Die Täter versuchten, durch ein Fenster in die Räume der Kindertagesstätte Am Kirchfeld zu gelangen. Das schafften sie jedoch nicht.

Am Mittwoch stiegen Einbrecher tagsüber an der Lohnder Straße durch ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses in Lohnde. Sie erbeuteten eine Jacke und flüchteten anschließend. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört worden sind.

Keine Beute machten Unbekannte, die am Mittwoch zwischen 18 und 19.20 Uhr in ein Bauernhaus an der Straße Im Grauland in Lohnde eindrangen.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise von Zeugen. Die melden sich im Kommissariat in Seelze unter Telefon (05137) 8270.

Von Gerko Naumann