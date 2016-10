Die Polizei Seelze sucht Zeugen für eine Unfallflucht.© Thomas Tschörner

Seelze

Fahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Für lediglich zwei Minuten hat eine 50-jährige Seelzerin am Montag gegen 11.15 Uhr ihren VW Polo an der Hannoverschen Straße 53a abgestellt, um etwas zu erledigen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in dieser kurzen Zeit der Außenspiegel ihres Wagens offenbar durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt.