Marret Johnsen und Walter Ulbrich bieten Stauden und Kräuter an ihrem Stand.© Heike Baake

Seelze

Der Rote Heinz ist Star der Pflanzenbörse

Gartenfreunde sind am Wochenende in Velber voll und ganz auf ihre Kosten gekommen. Insgesamt 15 Aussteller haben rund um den Kul-Turm ihren Verkaufsstände aufgebaut und Stauden, Setzlinge, ausgewachsene Pflanzen angeboten. Auch Liebhaber von Dekorationsartikeln sind am Sonntag fündig geworden.