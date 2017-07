Erst Spargel, dann Erdbeeren, Kirschen und Kartoffeln: Elena Döppner (23) bleibt den Seelzern als Verkäuferin von frisch Geerntetem noch eine Weile erhalten.© PATRICIA CHADDE

Seelze

Endspurt bei den Erdbeeren

An die rot gestrichenen Holzbuden mit dem Erdbeersymbol, die auf Plätzen und an Landstraße für frisches Obst werben, gewöhnt man sich leicht. Doch die Erdbeersaison ist jetzt fast zu Ende. Auch in Seelze. Nur vereinzelt haben Anbieter noch späte Sorten wie Sonata oder Malwina im Sortiment.