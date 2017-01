Beim Neujahrsempfang in der Dedensener Grundschule stoßen an: Annette Werner (von links), Andrea Kaemmerer, Marianne Markus, Irina Deibert, Uwe Böhme, Thorsten Massinger und Harry Bienek.© Christina Lange

| Christina Lange

Seelze

Ganztagsgrundschule kommt gut an

Das neue Angebot der offenen Ganztagsgrundschule Dedensen kommt gut an. Darin waren sich die Teilnehmer des Neujahrsempfangs in der Mensa der Schule einig. Seit einem halben Jahr wird den Kindern am Nachmittag ein Programm angeboten, das von Bienen-AG über Schach bis hin zu Malkursen reicht.