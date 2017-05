Das Cello-Quartett spielt Klassik in der Kirche.© Heike Baake

Seelze

Aus der Martinskirche wird ein Konzertsaal

Premiere in der Kirche: Zum ersten Mal hatte die Musikschule Seelze sich die St. Martinskirche im historischen Stadtkern als Konzerthalle ausgesucht. Junge Musiker zwischen fünf und 18 Jahren entführten die Besucher mit Mozart, Vivaldi, Tschaikowski, Bach und Co. in die Welt der klassischen Musik.