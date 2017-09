Beim Abschlusskonzert der Muse bleibt kein einziger Platz frei.© Sandra Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Muse endet mit gelungenem Experiment

Mit einer vollbesetzten St.Martinskirche und einem Konzert, das aus dem Rahmen fällt, ist das Musikfestival Seelze am Wochenende zu Ende gegangen. Doch für Muse-Macher Christoph Slaby ist nach der Muse vor der Muse, und schon in der kommenden Wochen beginnen die Vorbereitungen für die 19. Muse in Seelze.