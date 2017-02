Zum Reformationsjubiläum gibt es ein Lutherkonzert mit historischen Instrumenten.p© privat

| Sandra Remmer

Seelze

Freundeskreis holt Luther nach St. Michael

Der Freundeskreis Musik in St. Michael lädt für Sonntag, 26. Februar, zu seinem nächsten Konzert in die St. Michael Kirche ein. Um 17 Uhr heißt es dann "O Musica, du edle Kunst" und historische Instrumente erzeugen Klänge, die an die Lutherzeit erinnern.