Rolf Hackbarth (links) und Wolfgang Leitz präsentieren auf dem Kastanienplatz das Ideen-Fass.© Thomas Tschörner

| Thomas Tschörner

Seelze

SPD Letter sammelt Ideen und Wünsche im Fass

Ideen, Wünsche und Anregungen will Letters SPD in einer Art Litfaßsäule sammeln. Das sogenannte Ideen-Fass soll an unterschiedlichen Stellen und Zeiten bei diversen Veranstaltungen aufgestellt werden. "Das ist ein Teil unseres Wahlversprechens, die Bürger von Letter noch mehr einzubinden", sagt Rolf Hackbarth.