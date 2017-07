Die Polizei Seelze vermutet einen technischen Defekt als Ursache für einen Brand in einem Mercedes.© Dpa

| Thomas Tschörner

Seelze

Mercedes gerät während der Fahrt in Brand

Während der Fahrt hat am Sonnabend um 19.08 Uhr in Harenberg ein Mercedes plötzlich zu qualmen begonnen, berichtet die Polizei. Nach der Fahrer den Wagen sofort angehalten hatte und die Insassen ausgestiegen waren, stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Flammen. Anwohner im Ilmenauweg konnten den Mercedes löschen.