Sieben von acht Eigentümerfamilien möchten ihr Gartenland im jetzigen Zustand erhalten und stemmen sich gegen die Umwandlung in Bauland.© PATRICIA CHADDE

Seelze

Für den Bereich Rosengarten gibt es eine Pause

"Es fehlen in den nächsten drei bis vier Jahren 28.000 Wohnungen in der Region Hannover", warb Katrin Faesel, Leiterin der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz, für die Bebauung des Rosengartens. Der Ortsrat Dedensen will aber erst weiter planen, wenn die Mehrheit der Eigentümer dafür ist.