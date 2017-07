Seelze

Ein 49-Jähriger aus Langenhagen hat am Freitagmorgen gegen 9 Uhr einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann hinters Steuer gesetzt, obwohl er krank war. Deshalb wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Seelze. Der 49-Jährige fuhr auf der Garbsener Landstraße von Seelze in Richtung Altgarbsen. Weil es ihm gesundheitlich nicht gut ging, wollte er nach links auf einen Parkplatz am Mittellandkanal abbiegen. Dabei verlor der Langenhagener nach Angaben der Polizei kurz das Bewusstsein. Das führte dazu, dass er mit dem entgegenkommenden Ford einer 31-jährigen frontal zusammenstieß. Eine hinter dem Ford fahrende 31-Jährige in einem VW konnte nicht mehr bremsen und berührte das Auto leicht.

Der Unfallverursacher erlitt unter anderem Schnittwunden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ford-Fahrerin konnte noch selbst zu einem Arzt fahren. Bei der Befragung des 49-Jährigen stellte sich heraus, dass der Mann sich schon vor der Fahrt nicht gut gefühlt hatte. Deshalb habe er sich bei seinem Arbeitgeber krank gemeldet, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Deshalb leiteten die Beamten Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung aufgrund körperlicher Mängel ein. Den Schaden an den stark beschädigten Autos schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Garbsener Landstraße musste am Freitagmorgen kurzzeitig voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Gerko Naumann