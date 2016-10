Die Luther-Trilogie geht in die zweite Runde.© privat

| Sandra Remmer

Seelze

Luther-Trilogie geht in die zweite Runde

Deutsche Kirchengeschichte statt amerikanischer Gruselspaß mit Namen Halloween: Die Kirchengemeinde St. Barbara in Harenberg hat sich zum Ziel gesetzt, den Reformationstag wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Am Montag, 31. Oktober, geht die im vergangenen Jahr begonnene Martin-Luther-Trilogie in die zweite Runde.