Um 10 Uhr begannen die Pfadfinder den Tag mit einem gemeinsame Zeltgottesdienst. Jetzt wird gemeinsam gebruncht.© Benjamin Behrens

| Sandra Remmer

Seelze

Pfadfinder werden 35 Jahre alt

Seit 35 Jahren gibt es den Pfadfinderstamm Mechthild von Lona in Lohnde. Mit einer Stippvisite beim Kinderfest der Lohnder Vereine, einem gemütlichen Singe-Abend am Lagerfeuer und einem Zeltgottesdienst in der Jurteburg haben die Pfadfinder diesen Geburtstag mit vielen Gästen gefeiert.