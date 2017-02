Karikaturist Wolfgang Schulze hat schon mal den Umzug des Heimatmuseums in den Alten Krug in Szene gesetzt.© Thomas Tschörner

Seelze

Hackbarth sieht Umzug des Museums kritisch

Den geplanten Umzug des bislang in Letter ansässigen Heimatmuseums in den Alten Krug in Seelzes Zentrum sieht Rolf Hackbarth kritisch. Nach Einschätzung von Letters Ortsbürgermeister hat das Rechnungsprüfungsamt (RPA) bei seiner Berechnung mehrere Möglichkeiten nicht in Betracht gezogen.