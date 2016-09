Alles Unikate: Im Murmi-Land standen diverse Murmelbahnen zur Auswahl.© Thomas Tschörner

Seelze

Baumscheibe wird für 130 Euro versteigert

Letter hat am Sonnabend sein Kastanienfest gefeiert: Die Kinder hatten ihren Spaß sowohl auf dem traditionellen Kinderkarussell als auch an einem Stand mit 15 Murmelbahnen. Und auch die Erwachsenen kamen an den zahlreichen Ständen auf ihre Kosten.