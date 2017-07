Gerhard Böhm (links) und Rolf Hackbarth wollen besseren Lärmschutz an der Bahn. Links im Hintergrund ist die Lücke in der Lärmschutzwand zu sehen.© Thomas Tschörner

| Thomas Tschörner

Seelze

Bahn soll Lücke in Lärmschutzwand schließen

Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth hofft auf besseren Lärmschutz an der Bahnstrecke. Dazu müsse die Lücke in der Lärmschutzwand im Bereich des Bahnhofs geschlossen werden. Zudem könne die Bahn mit der Finanzierung von besseren Fenstern für die in Gleisnähe stehenden Häuser für Abhilfe sorgen.