Die Lebenshilfe freut sich über das Geschenk der Stadt: Einen Apfeldornbaum.© Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Lebenshilfe feiert 50-jähriges Bestehen

Mehr als 500 Menschen mit Behinderung sind in der Lebenshilfe Werkstatt beschäftigt. Was in den Sechzigerjahren von dem Wunstorfer Pastor Ernst Schwartz gemeinsam mit Lieselotte und Herbert Burger als Anlaufstelle für Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung gegründet wurde, ist inzwischen eine Institution geworden.