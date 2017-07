Polizei Seelze stoppt Zweiradfahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand.© Symbolbild

| Sandra Remmer

Seelze

Kleinkraftradfahrer fährt unter Drogeneinfluss

Polizeibeamte aus Seelze haben am Montag gegen 17.15 Uhr einen Kleinkraftradfahrer an der Klöcknerstraße in Letter kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der 29-jährige Mann aus Hannover offenbar unter Drogeneinfluss stand.