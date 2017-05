Lagerleben mit Frühstückspause und Händewaschen.© Heike Baake

Seelze

Kindergartenkinder verbringen Monat im Wald

Bereits seit 18 Jahren gibt es im Dorfkindergarten in Dedensen das Waldprojekt. In diesen vier Wochen verbringen die Kinder den ganzen Vormittag im sogenannten Schweineholz. Karsten Borges hat der Einrichtung auch in diesem Jahr wieder sein Waldstück zur Verfügung gestellt.