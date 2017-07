Das Kieler Duo Schmarowotsnik spielt mitreißenden Klezmer in Harenberg.© Klaus-Henning Hansen

| Nadine Kirst

Seelze

Klezmer aus Kiel für 12xk

K wie Klezmer, wie Kiel, Konzert und Kirche. Damit ist in wenigen Worten beschrieben, was die Besucher bei der nächsten Veranstaltung in der Reihe 12xk in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg erwartet. Das Duo Schmarowotsnik spielt mitreißenden Klezmer beim Juli-Konzert, wie immer am 12. des Monats, wie üblich ab 19 Uhr.