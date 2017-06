So sehen Helden aus: Jenny Eggers und Eike Kirfel haben einem zwei Tage alten Kalb das Leben gerettet.© Gerko Naumann

Seelze

Kanufahrer retten Kälbchen aus der Leine

Zwei junge Kanufahrer haben ein Kälbchen aus der Leine in Letter gerettet, das beinahe ertrunken wäre. An einer glitschigen und steilen Böschung drohte es, in die Leine zu rutschen. Während Jenny Eggers es minutenlang festhielt, alarmierte ihr Freund Eike Kirfel die Feuerwehr.