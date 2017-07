Ein Junge hat sich in Seelze an einem Pfandautomaten leicht verletzt. © dpa (Symbolbild)

| Sandra Remmer

Seelze

Junge klemmt sich Hand im Pfandautomaten ein

Nur eine kleine Schnittverletzung am Finger hat ein kleiner Junge davongetragen, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seiner Hand in einem Pfandautomat steckengeblieben ist. Der Junge war mit seinen Eltern zum Einkaufen im E-Center an der Hannoverschen Straße.