Sabine Langbehn (links) und Kristin Rohde freuen sich auf den elften Julius-Club.© Sandra Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Julius-Club geht in die elfte Runde

Spannenden Sommerferien stehen in der Stadtbibliothek bevor: Zum elften Mal lädt Bibliotheksleiterin Sabine Langbehn mit ihrem Team junge Leser zwischen elf und 14 Jahren zum Julius-Club ein. Acht Wochen können die Jugendlichen an ihrem Lesediplom arbeiten und an vielen tollen Aktionen teilnehmen.