Gabriele Hartinger-Irek zeigt eine Ehrenamtskarte, mit der die Inhaber in Seelze und ganz Niedersachsen diverse Vergünstigungen nutzen können.p© privat

Seelze

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten Vorteile

Die Stadtverwaltung informiert in diesen Tagen alle aktuellen und ehemaligen Inhaber einer Ehrenamtskarte über zehn Vergünstigungen, die in Seelze als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und intensives bürgerschaftliches Engagement in Anspruch genommen werden können.