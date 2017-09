Unbekannte haben Wahlwerbung der SPD beschädigit.© privat

| Thomas Tschörner

Seelze

Randalierer beschädigen drei SPD-Wahlplakate

Insgesamt drei Wahlplakate der SPD haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend an der Hannoverschen Straße in Seelze beschädigt, indem die Wahlwerbung heruntergerissen oder abgerissen wurde, berichtet die Polizei. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen.