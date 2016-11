Torsten Schulz (links) und Erhard Klein zeigen, wo der neue Fußweg verlaufen soll.© Rebecca Hürter

Seelze

Das Warten auf den Fußweg hat ein Ende

Die Proteste haben sich gelohnt: Möglichst noch in diesem Jahr soll an der Hasselfeldstraße in Velber ein neuer Fußweg gebaut werden. Der Weg mit einer Länge von 47,84 Metern wird die Zufahrt zum Netto-Markt am Ortseingang mit dem Neubaugebiet verbinden. Die Kosten trägt die Stadt.