Platznot und mangelnde Lagerräume machen den Umzug des Heimatmuseum notwendig.d© Benjamin Behrens

| Sandra Remmer

Seelze

Heimatmuseum versteigert Bilder und Objekte

Der Umzug des Heimatmuseums aus der Schusterstube in Letter in den Alten Krug nach Seelze im Frühjahr kommenden Jahres ist beschlossene Sache. Mit einem Fest, bei dem viele Erinnerungen an mehr als 25 Jahre Heimatmuseum in Letter wach werden sollen, will der Museumsvorstand den Abschied einleiten.