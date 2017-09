Die 50 Sänger kommen aus dem Kraichgau in Baden.© privat

Seelze

Gospelchor singt neue geistliche Lieder

Gospels, Spirituals, Sacropopsongs und neue geistliche Lieder sind am Sonnabend, 2. September, in St. Michael zu hören. Der Gospelchor Sinsheim kommt während seiner Konzertreise in der Region Hannover erstmals nach Letter.