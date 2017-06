Die Schüler der Geschwister-Scholl-Schule feiern den vorletzten Schultag mit einem Sportfest.© Sandra Remmer

Seelze

Schüler messen sich in diversen Disziplinen

Die Noten stehen fest, die Zeugnisse sind geschrieben, der Druck ist weg. Für die Geschwister-Scholl-Schule Gründe genug, um den vorletzten Schultag mit einem Sportfest zu feiern. In der Turnhalle der Humboldtschule, im Bürgerpark und in der Kristalltherme maßen sie sich in unterschiedlichen Disziplinen.