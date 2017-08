Barbara Wortmann (unten links) und die Band Babar Layar treten gemeinsam in der St.- Barbara-Kirche in Harenberg auf.© privat

Seelze

Märchen sowie Gamelan- und Harfenmusik bei 12x K

Traditionell javanische Gamelan-Musik und von einer Harfe begleitete Märchenerzählungen: Das hannoversche Gamelan-Ensemble Babar Layar und die Erzählerin Brigitta Wortmann treten am Sonnabend, 12. August, gemeinsam in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg auf.