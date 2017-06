Die Stadtverwaltung sucht ehrenamtliche Wahlhelfer für die Bundestagswahl.© Thomas Tschörner

Seelze

Stadt sucht 240 Helfer für Bundestagswahl

Für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, wird die Stadt Seelze in den nächsten Tagen die ersten Wahlhelfer berufen. Wie bei den vergangenen Wahlen werden in den 31 Wahlbezirken der Obentrautstadt insgesamt rund 240 Helfer benötigt. Die Verwaltung ruft deshalb alle Seelzer zur Mithilfe auf.