Ehestreit in Seelze

Frau verletzt Ehemann lebensgefährlich

Ein Streit zwischen Eheleuten ist am Sonntagabend in der Seelzer Südstadt aus dem Ruder gelaufen. Die 45-jährige Ehefrau ging in der gemeinsamen Wohnung in der Straße An den Grachten mit einem Messer auf ihren 36-jährigen Gatten los.