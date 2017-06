Mit Hilfe der Drehleiter holte die Ortsfeuerwehr Seelze den Patienten aus dem Obergeschoss.© Feuerwehr

| Thomas Tschörner

Seelze

Patient wird mit Drehleiter aus Wohnung geholt

Seelzes Ortsfeuerwehr hat am Dienstag gegen 15.35 Uhr mit Hilfe der Drehleiter einen 71-jährigen Mann aus dem ersten Stock seiner Wohnung an der Calenberger Straße in Lohnde geholt. Während des Einsatzes kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Ortsdurchfahrt.